В УЦОКО сообщили, когда начнется регистрация на ВНО для магистров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Регистрация на прохождение тестирования в форме внешнего независимого оценивания (ВНО) для желающих учиться в магистратуре начнется 13 мая и продлится до 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования в ответе на запрос корреспондента УНН.
По данным пресс-службы, регистрация для составления единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного испытания поступающих начинается 13 мая и заканчивается в 18:00 3 июня.
Прохождение единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного экзамена по праву и общих учебных юридических компетентностей обязательное для поступления во все учебных заведений, где открыто магистерские программы по специальностям "Право" и "Международное право".
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Также такое тестирование необходимо для поступления в магистратуру на основе полученной степени (образовательно-квалификационного уровня) высшего образования по специальностям "Музееведение, памятниковедение", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Информационное, библиотечное и архивное дело", "Культура и искусство", специальностям отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Богословие", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", 12 "Информационные технологии", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" (кроме специальности "Международное право" - в форме единого вступительного экзамена по иностранному языку и вступительных испытаний.
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Напомним, с начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 6 марта, зарегистрировано 185 535 человек.