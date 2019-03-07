В УЦОЯО повідомили, коли розпочнеться реєстрація на ЗНО для магістрів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Реєстрація на проходження тестування у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для бажаючих навчатись у магістратурі розпочнеться 13 травня і триватиме до 3 червня. Про це повідомила прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними прес-служби, реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 13 травня та закінчується о 18:00 3 червня.
Проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей обов’язкове для вступу до всіх закладів освіти, де відкрито магістерські програми за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право".
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Також таке тестування необхідне для вступу до магістратури на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями "Музеєзнавство, пам’яткознавство", "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", "Культура і мистецтво", спеціальностями галузей знань "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Богослов’я", "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології", "Сфера обслуговування", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" (крім спеціальності "Міжнародне право" - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.
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Нагадаємо, від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року, станом на 6 березня, зареєстровано 185 535 осіб.