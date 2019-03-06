Для участі у ЗНО-2019 вже зареєструвалися понад 185,5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року, станом на 6 березня, зареєстровано 185 535 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.
“За 28 днів від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 185 535 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській (18 466) області, місті Києві (17 159), Харківській (14 067), Львівській (13 787) областях.
Уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури — 184 409, історії України — 122 916, математики — 87 002. Четвертий за популярністю навчальний предмет — англійська мова (53 597), п’ятий — географія (44 168).
У УЦОЯО нагадують, комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти надсилають до 18 березня 2019 року.
Нагадаємо, для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року станом на 20 лютого зареєструвалися 51 082 людей.