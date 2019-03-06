Для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались более 185,5 тысяч человек

"За 28 дней от начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 185 535 человек", - говорится в сообщении.

Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской (18466) области, городе Киеве (17 159), Харьковской (14 067), Львовской (13787) областях.

Уже традиционно больше всего выбрано тестов по украинскому языку и литературе - 184409, истории Украины - 122916, математике - 87 002. Четвертый по популярности учебный предмет - английский язык (53597), пятый - география (44168).

В УЦОКО напоминают, комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.

Напомним, для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года по состоянию на 20 февраля зарегистрировались 51082 человек.



