В УЦОЯО розповіли, яким буде тест пілотної сертифікації вчителів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив загальну характеристику тесту незалежного тестування учителів початкових класів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
"Оприлюднено загальну характеристику тесту незалежного тестування учасників пілотної сертифікації", - йдеться в повідомленні.
Так, незалежне тестування передбачає оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації. Зміст тесту визначатиметься Програмою незалежного тестування. Учасникам сертифікації рекомендуємо ознайомитися з характеристикою тесту і схемою нарахування балів за виконання тестових завдань.
Уточнюється, що тест міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді. На виконання тесту відведено 180 хвилин.
"Загальну характеристику тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів розміщено в "Кабінеті учасника сертифікації", а також у рубриці "Сертифікація педагогічних працівників", - додали в УЦОЯО.
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Також у Центрі нагадали, що у 2019 році в пілотній сертифікації педагогічних працівників візьмуть участь 859 учителів початкових класів.
Нагадаємо, в останній день на сертифікацію зареєструвались майже тисяча вчителів.
Реєстрація на добровільну сертифікацію почалась 15 січня і завершилася 1 лютого.