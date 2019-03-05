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В УЦОКО рассказали, каким будет тест пилотной сертификации учителей

В УЦОКО рассказали, каким будет тест пилотной сертификации учителей

Киев  •  УНН

 • 9947 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал общую характеристику теста независимого тестирования учителей начальных классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"Обнародована общая характеристика теста независимого тестирования участников пилотной сертификации", - говорится в сообщении.

Так, независимое тестирование предусматривает оценивание профессиональных знаний и умений участников сертификации. Содержание теста будет определяться Программой независимого тестирования. Участникам сертификации рекомендуем ознакомиться с характеристикой теста и схемой начисления баллов за выполнение тестовых заданий.

Уточняется, что тест будет содержать 100 заданий с выбором одного правильного ответа. На выполнение теста отведено 180 минут.

"Общую характеристику теста независимого тестирования профессиональных знаний и умений учителей начальных классов размещено в "Кабинете участника сертификации", а также в рубрике "Сертификация педагогических работников", - добавили в УЦОКО.

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Также в Центре напомнили, что в 2019 году в пилотной сертификации педагогов примут участие 859 учителей начальных классов.

Напомним, в последний день на сертификацию зарегистрировались около тысячи учителей.

Регистрация на добровольную сертификацию началась 15 января и завершилась 1 февраля.

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