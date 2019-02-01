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В останній день на сертифікацію зареєструвались майже тисяча вчителів – Міносвіти

В останній день на сертифікацію зареєструвались майже тисяча вчителів – Міносвіти

Київ • УНН

 • 8377 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні завершується реєстрація на участь у сертифікації вчителів початкової школи. Згідно оприлюднених даних вже зареєструвався 971 вчитель. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Українського центру оцінювання якості освіти.

За даними відомства, за період реєстрації станом на ранок 1 лютого сформовано 971 реєстраційну картку-заяву та надруковано 647 повідомлень.

Ліміт карток вже заповнено майже у всіх регіонах. Доступними для реєстрації залишаються Донецька (32 з 37 зареєстрованих), Івано-Франківська (30 з 41), Кіровоградська (20 з 27), Миколаївська (27 з 29), Полтавська (32 з 35) та Черкаська (31 з 32) області.

Нагадаємо, реєстрація на добровільну сертифікацію почалась 15 січня.

У Міністерстві освіти і науки України повідомляли, що подати заявку вчителі могли на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з 15 січня до 1 лютого 2019 року включно. При цьому, вчителі повинні мати не менше двох років стажу роботи.

Як повідомляв УНН, результати сертифікації вчителів будуть деперсоналізовані.

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