В останній день на сертифікацію зареєструвались майже тисяча вчителів – Міносвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні завершується реєстрація на участь у сертифікації вчителів початкової школи. Згідно оприлюднених даних вже зареєструвався 971 вчитель. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Українського центру оцінювання якості освіти.
За даними відомства, за період реєстрації станом на ранок 1 лютого сформовано 971 реєстраційну картку-заяву та надруковано 647 повідомлень.
Ліміт карток вже заповнено майже у всіх регіонах. Доступними для реєстрації залишаються Донецька (32 з 37 зареєстрованих), Івано-Франківська (30 з 41), Кіровоградська (20 з 27), Миколаївська (27 з 29), Полтавська (32 з 35) та Черкаська (31 з 32) області.
Нагадаємо, реєстрація на добровільну сертифікацію почалась 15 січня.
У Міністерстві освіти і науки України повідомляли, що подати заявку вчителі могли на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з 15 січня до 1 лютого 2019 року включно. При цьому, вчителі повинні мати не менше двох років стажу роботи.
Як повідомляв УНН, результати сертифікації вчителів будуть деперсоналізовані.