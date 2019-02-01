В последний день на сертификацию зарегистрировались около тысячи учителей - Минобразования
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня завершается регистрация на участие в сертификации учителей начальной школы. Согласно обнародованным данным уже зарегистрировался 971 учитель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Украинского центра оценивания качества образования.
По данным ведомства, за период регистрации по состоянию на утро 1 февраля сформирована 971 регистрационная карточка-заявление и напечатано 647 сообщений.
Лимит карточек уже заполнен почти во всех регионах. Доступными для регистрации остаются Донецкая (32 из 37 зарегистрированных), Ивано-Франковска (30 из 41), Кировоградская (20 из 27), Николаевская (27 из 29), Полтавская (32 из 35) и Черкасская (31 из 32) области.
Напомним, регистрация на добровольную сертификацию началась 15 января.
В Министерстве образования и науки Украины сообщали, что подать заявку учителя могли на сайте Украинского центра оценивания качества образования с 15 января до 1 февраля 2019 включительно. При этом, учителя должны иметь не менее двух лет стажа работы.
Как сообщал УНН, результаты сертификации учителей будут деперсонализированы.