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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105583 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106689 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Во всем коммунальном наземном транспорте Киева пообещали бесплатный Wi-Fi

Во всем коммунальном наземном транспорте Киева пообещали бесплатный Wi-Fi

Киев  •  УНН

 • 9675 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Киевпастранс собирается до конца января следующего года оборудовать весь свой наземный общественный транспорт бесплатным Wi-Fi. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"До конца января 2018 года планируется окончательно завершить оборудование всего наземного общественного транспорта бесплатным Wi-Fi", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, оборудование транспорта Wi-Fi началось в конце сентября этого года. Сейчас, по данным Киевпастранса, завершено подключение к сети Интернет в трамваях Депо им.Шевченко и Подольского депо, автобусах автобусного парка №5.

Указано, что бесплатно пользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция. Для того, чтобы подключиться к сети Интернет, нужно лишь открыть браузер и перейти на сайт ewifi.com.ua.

Напомним, столичная власть закупает новые трамваи.

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