Во всем коммунальном наземном транспорте Киева пообещали бесплатный Wi-Fi
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Киевпастранс собирается до конца января следующего года оборудовать весь свой наземный общественный транспорт бесплатным Wi-Fi. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"До конца января 2018 года планируется окончательно завершить оборудование всего наземного общественного транспорта бесплатным Wi-Fi", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, оборудование транспорта Wi-Fi началось в конце сентября этого года. Сейчас, по данным Киевпастранса, завершено подключение к сети Интернет в трамваях Депо им.Шевченко и Подольского депо, автобусах автобусного парка №5.
Указано, что бесплатно пользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция. Для того, чтобы подключиться к сети Интернет, нужно лишь открыть браузер и перейти на сайт ewifi.com.ua.
Напомним, столичная власть закупает новые трамваи.