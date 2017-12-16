Во всем коммунальном наземном транспорте Киева пообещали бесплатный Wi-Fi

"До конца января 2018 года планируется окончательно завершить оборудование всего наземного общественного транспорта бесплатным Wi-Fi", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Копенгаген стал самым "умным" городом мира

Как отмечается, оборудование транспорта Wi-Fi началось в конце сентября этого года. Сейчас, по данным Киевпастранса, завершено подключение к сети Интернет в трамваях Депо им.Шевченко и Подольского депо, автобусах автобусного парка №5.

Указано, что бесплатно пользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция. Для того, чтобы подключиться к сети Интернет, нужно лишь открыть браузер и перейти на сайт ewifi.com.ua.

Напомним, столичная власть закупает новые трамваи.