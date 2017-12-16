В усьому комунальному наземному транспорті Києва пообіцяли безплатний Wi-Fi

"До кінця січня 2018 року планується остаточно завершити обладнання всього наземного громадського транспорту безкоштовним Wi-Fi", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, обладнання транспорту Wi-Fi розпочалося наприкінці вересня цього року. Наразі, за даними Київпастрансу, завершено підключення до мережі Інтернет у трамваях Депо ім.Шевченка та Подільського депо, автобусах Автобусного парку №5.

Вказано, що безплатно користуватися Wi-Fi можна в будь-якому автобусі, тролейбусі та трамваї, де в салоні є спеціальна наліпка та інструкція. Для того, аби підключитися до мережі Інтернет, потрібно лише відкрити браузер та перейти на сайт ewifi.com.ua.

Нагадаємо, столична влада закуповує нові трамваї.