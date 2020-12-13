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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75870 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100025 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116270 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151316 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199345 просмотра

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В правительстве определили суточное количество случаев COVID-19, при котором в Украине локдаун будет введен раньше

В правительстве определили суточное количество случаев COVID-19, при котором в Украине локдаун будет введен раньше

Киев  •  УНН

 • 30063 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в эфире канала “Украина 24”, при каком количестве больных в день жесткий локдаун введут раньше, чем запланировано — а именно 8 января, пишет УНН.

“Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции”, — сказал он.

Добавим, что сегодня суточный прирост случаев COVID-19 составил — 9 176 человек. В Украине на утро воскресенья зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. 15 154 человека — погибли.

Отметим, что по данным Университета Джонса Хопкинса — Украина занимает 17-е место в мире по количеству случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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