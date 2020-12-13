В правительстве определили суточное количество случаев COVID-19, при котором в Украине локдаун будет введен раньше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в эфире канала “Украина 24”, при каком количестве больных в день жесткий локдаун введут раньше, чем запланировано — а именно 8 января, пишет УНН.
“Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции”, — сказал он.
Добавим, что сегодня суточный прирост случаев COVID-19 составил — 9 176 человек. В Украине на утро воскресенья зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. 15 154 человека — погибли.
Отметим, что по данным Университета Джонса Хопкинса — Украина занимает 17-е место в мире по количеству случаев COVID-19.