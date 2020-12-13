В уряді визначили добову кількість випадків COVID-19, за якої в Україні локдаун буде введено раніше

“Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок COVID-пакету, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції”, — сказав він.

Додамо, що сьогодні добовий приріст випадків COVID-19 склав — 9 176 осіб. В Україні на ранок неділі зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 15 154 людини — загинули.

Зазначимо, що за даними Університету Джонса Хопкінса — Україна посідає 17-те місце у світі за кількістю випадків COVID-19.