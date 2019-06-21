В правительстве предостерегли от влияния политики на начало отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Следующий отопительный сезон может иметь дополнительные риски, поскольку его начало приходится на период формирования новой коалиции в парламенте. Об этом на селекторном совещании по подготовке к новому отопительному сезону подчеркнул вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.
“Старт нового отопительного сезона приходится на период формирования новой коалиции в парламенте и нового правительства. Все эти политические баталии не должны повлиять на своевременный запуск отопительного сезона. А для этого все должны уже сейчас вести всю необходимую подготовительную работу, полностью убрав из нее политику”, — отметил Геннадий Зубко.
По его словам, очень важно в нынешней турбулентный период избирательной кампании убрать политику и популизм по вопросам подготовки регионов к новому отопительному сезону 2019-2020 гг. И в первую очередь говорить о комплексности мероприятий по технической подготовки, регламентных работ, финансовых взаиморасчетов и, самое главное — обеспечение устойчивого прохождения следующего отопительного сезона.
По его словам, подготовка к отопительному сезону, — это плановая работа с четкими зонами ответственности местного самоуправления, ОГА, предприятий ТКЭ и коммунальных служб.
Напомним, министерства регионального развития и Министерства юстиции должны внести на следующее заседание правительства свои предложения по экономически обоснованного снижения цен на тепло и горячую воду со следующего отопительного сезона, что позволит сократить цены на услуги на 15-20%.