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Гройсман пообіцяв зниження цін на тепло в наступному сезоні на 15-20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністерства регіонального розвитку і Міністерства юстиції мають внести на наступне засідання уряду свої пропозиції щодо економічно обґрунтованого зниження цін на тепло і гарячу воду з наступного опалювального сезону, що дасть можливість скоротити ціни на послуги на 15-20%. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Гройсман пообіцяв зниження цін на тепло в наступному сезоні на 15-20%

“Я даю зараз доручення Міністерству регіонального розвитку, Міністерству юстиції про те, щоб внести на наступне засідання уряду питання про економічно обґрунтоване обмеження цін на тепло і гарячу воду, яке набере чинності з наступного опалювального сезону... Я вважаю, що таким рішенням можна досягти зменшення цін на тепло в наступному опалювальному сезоні при рівних умовах на 15-20%”, — зазначив прем’єр.

За його словами, вартість гігакалорії при оплаті за послуги централізованого теплопостачання коливається в залежності від населеного пункту від 1200 грн до 4000 грн і навіть вище, хоча вартість газу в країні стала. Причому суттєво нижча вона в тих містах, влада яких спрямовувала значні кошти в тепло модернізацію і енергоефективність.

При цьому він додав, що у компаній є 6 місяців на інвентаризацію обладнання і систем теплопостачання.

Нагадаємо, 1 січня в Україні у низці областей підвищено тарифи на опалення та гаряче водопостачання у зв’язку зі зростанням вартості газу.

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