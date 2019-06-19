Гройсман пообіцяв зниження цін на тепло в наступному сезоні на 15-20%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністерства регіонального розвитку і Міністерства юстиції мають внести на наступне засідання уряду свої пропозиції щодо економічно обґрунтованого зниження цін на тепло і гарячу воду з наступного опалювального сезону, що дасть можливість скоротити ціни на послуги на 15-20%. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я даю зараз доручення Міністерству регіонального розвитку, Міністерству юстиції про те, щоб внести на наступне засідання уряду питання про економічно обґрунтоване обмеження цін на тепло і гарячу воду, яке набере чинності з наступного опалювального сезону... Я вважаю, що таким рішенням можна досягти зменшення цін на тепло в наступному опалювальному сезоні при рівних умовах на 15-20%”, — зазначив прем’єр.
За його словами, вартість гігакалорії при оплаті за послуги централізованого теплопостачання коливається в залежності від населеного пункту від 1200 грн до 4000 грн і навіть вище, хоча вартість газу в країні стала. Причому суттєво нижча вона в тих містах, влада яких спрямовувала значні кошти в тепло модернізацію і енергоефективність.
При цьому він додав, що у компаній є 6 місяців на інвентаризацію обладнання і систем теплопостачання.
Нагадаємо, 1 січня в Україні у низці областей підвищено тарифи на опалення та гаряче водопостачання у зв’язку зі зростанням вартості газу.