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Гройсман пообещал снижение цен на тепло в следующем сезоне на 15-20%

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Министерства регионального развития и Министерства юстиции должны внести на следующее заседание правительства свои предложения касательно экономически обоснованного снижения цен на тепло и горячую воду со следующего отопительного сезона, что позволит сократить цены на услуги на 15-20%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Гройсман пообещал снижение цен на тепло в следующем сезоне на 15-20%

“Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции о том, чтобы внести на следующее заседание правительства вопрос об экономически обоснованном ограничении цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона... Я считаю, что таким решением можно достичь снижение цен на тепло в следующем отопительном сезоне при равных условиях на 15-20%”, — отметил премьер.

По его словам, стоимость гигакалории при оплате за услуги централизованного теплоснабжения колеблется в зависимости от населенного пункта от 1200 грн до 4000 грн и даже выше, хотя стоимость газа в стране стабильная. Причем существенно ниже она в тех городах, власти которых направляла значительные средства в тепло модернизацию и энергоэффективность.

При этом он добавил, что у компаний есть 6 месяцев на инвентаризацию оборудования и систем теплоснабжения.

Напомним, 1 января в Украине в ряде областей повышены тарифы на отопление и горячее водоснабжение в связи с ростом стоимости газа.

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