В уряді застерегли від впливу політики на початок опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Наступний опалювальний сезон може мати додаткові ризики, оскільки його початок припадає на період формування нової коаліції у парламенті. Про це на селекторній нараді щодо підготовки до нового опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра.
“Старт нового опалювального сезону припадає на період формування нової коаліції у парламенті та нового уряду. Всі ці політичні баталії не повинні вплинути на вчасний запуск опалювального сезону. А для цього всі повинні вже зараз вести всю необхідну підготовчу роботу, повністю прибравши з неї політику”, — зазначив Геннадій Зубко.
За його словами, дуже важливо в нинішній турбулентний період виборчої кампанії прибрати політику і популізм з питань підготовки регіонів до нового опалювального сезону 2019-2020 рр. І в першу чергу говорити про комплексність заходів щодо технічної підготовки, регламентних робіт, фінансових взаєморозрахунків і, саме головне — забезпечення сталого проходження наступного опалювального сезону.
За його словами, підготовка до опалювального сезону, — це планова робота з чіткими зонами відповідальності: місцевого самоврядування, ОДА, підприємств ТКЕ і комунальних служб.
Нагадаємо, міністерства регіонального розвитку і Міністерства юстиції мають внести на наступне засідання уряду свої пропозиції щодо економічно обґрунтованого зниження цін на тепло і гарячу воду з наступного опалювального сезону, що дасть можливість скоротити ціни на послуги на 15-20%.