В уряді застерегли від впливу політики на початок опалювального сезону

КИЇВ. 21 червня. УНН. Наступний опалювальний сезон може мати додаткові ризики, оскільки його початок припадає на період формування нової коаліції у парламенті. Про це на селекторній нараді щодо підготовки до нового опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра.