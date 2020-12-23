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В правительстве представили план завершения реформы градостроительства

Киев • УНН

 • 17621 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На заседании Кабинета министров Украины в среду был представлен план завершения реформы градостроительства на переходный период до принятия изменений в законодательство, передает корреспондент УНН.

В правительстве представили план завершения реформы градостроительства

"Реформа градостроительства не останавливается, но требует корректировок. Это обусловлено переносом принятия надлежащих изменений в действующее законодательство на следующий год. Сейчас совместно с рабочей группой ведется активная работа по созданию нового законопроекта, который будет внесен на рассмотрение парламента в начале следующего года. К моменту принятия закона необходимо обеспечить нормальное осуществление государством функций в части архитектурно-строительного контроля, как это предусмотрено действующим законодательством", - пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Поэтому, по его словам, план завершения реформы градостроительства будет действовать на переходный период до принятия изменений в законодательство.

План предусматривает, в частности, принятие постановления, направленного на обеспечение проведения реформы сферы градостроительной деятельности, в частности, оптимизации органов архитектурно-строительного контроля и надзора.

Также предполагается принятие постановления, предусматривающее внесение изменений в регуляторные акты в сфере строительства по лицензированию, разрешительных документов, принятия объектов в эксплуатацию, определение порядка ведения контроля и надзора, отметил министр.

"Именно этим актом будут введены конечные антикоррупционные меры предосторожности, в том числе все функции ГАСИ будут переданы, и данная структура будет ликвидирована", - сказал Чернышев.

Он сообщил, что проект данного постановления выносится на общественное обсуждение.

"В этот переходный период разрешительно-регистрационные функции осуществляются через Единую государственную электронную систему в сфере строительства... Органы местного самоуправления, действующие в пределах одного населенного пункта, будут осуществлять разрешительно-регистрационные функции по объектам класса последствий СС1, СС2. Постановлением, что пройдет общественное обсуждение, ГАСИ будет полностью лишена регистраций разрешений, что означает ее полную ликвидацию в начале следующего года", - добавил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины на выездном заседании 13 марта текущего года поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Также правительство создало два ведомства после ликвидации ГАСИ.

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