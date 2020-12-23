В уряді презентували план завершення реформи містобудування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На засіданні Кабінету міністрів України у середу було презентовано план завершення реформи містобудування на перехідний період до прийняття змін до законодавства, передає кореспондент УНН.
"Реформа містобудування не зупиняється, але потребує коригувань. Це зумовлено перенесенням прийняття належних змін до чинного законодавства на наступний рік. Наразі спільно з робочою групою ведеться активна робота по створенню нового законопроекту, який буде внесено на розгляд парламенту на початку наступного року. До моменту прийняття закону необхідно забезпечити нормальне здійснення державою функцій у частині архітектурно-будівельного контролю, як це передбачено чинним законодавством", - пояснив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Тому, з його слів, план завершення реформи містобудування діятиме на перехідний період до прийняття змін до законодавства.
План передбачає, зокрема, прийняття постанови, спрямованої на забезпечення проведення реформи сфери містобудівної діяльності, зокрема, оптимізації органів архітектурно-будівельного контролю і нагляду.
Також передбачається прийняття постанови, яка передбачає внесення змін до регуляторних актів у сфері будівництва щодо ліцензування, дозвільних документів, прийняття об’єктів у експлуатацію, визначення порядку ведення контролю та нагляду, зазначив міністр.
"Саме цим актом будуть введені кінцеві антикорупційні запобіжники, у тому числі всі функції ДАБІ будуть передані, і дана структура буде ліквідована", - сказав Чернишов.
Він повідомив, що проект даної постанови виноситься на громадське обговорення.
"У цей перехідний період дозвільно-реєстраційні функції здійснюються через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва… Органи місцевого самоврядування, що діють у межах одного населеного пункту, будуть здійснювати дозвільно-реєстраційні функції щодо об’єктів класу наслідків СС1, СС2. Постановою, що пройде громадське обговорення, ДАБІ буде повністю позбавлено реєстрації дозволів, що означає її повну ліквідацію на початку наступного року", - додав міністр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на виїзному засіданні 13 березня поточного року підтримав ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Також уряд утворив два відомства після ліквідації ДАБІ.