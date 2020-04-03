В правительстве объяснили, что разрешено и запрещено людям на самоизоляции

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которым лицам, находящимся на самоизоляции, разрешено обращаться за экстренной медицинской помощью в неотложном состоянии и при необходимости ходить в магазины, расположенные в пределах 2 км от дома, при условии использования средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новую редакцию постановления, размещенную на Правительственном портале.