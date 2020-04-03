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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92222 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101897 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104012 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103151 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111351 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве объяснили, что разрешено и запрещено людям на самоизоляции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которым лицам, находящимся на самоизоляции, разрешено обращаться за экстренной медицинской помощью в неотложном состоянии и при необходимости ходить в магазины, расположенные в пределах 2 км от дома, при условии использования средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новую редакцию постановления, размещенную на Правительственном портале.

Так, Кабмин устанавливает правила для лиц, нуждающихся в самоизоляции.

К перечню таких лиц относятся:

  • лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;
  • лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;
  • лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающие деятельность объектов критической инфраструктуры.

Лечащий врач больного или лица с подозрением на инфицирование COVID-19 определяет срок самоизоляции на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.

В случае назначения обязательства по самоизоляции:

  • лицо указывает место своей самоизоляции и информацию о средствах связи (номер телефона), краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях на время самоизоляции (по согласию лица);
  • за предоставление ложных сведений о месте своей самоизоляции, информации о средствах связи, несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, что привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц, к уголовной ответственности.

Лица, нуждающиеся в самоизоляции, могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности.

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Также предусматриваются следующие правила:

  • лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают;
  • лицам, нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19) и заявивших о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха;
  • перемещение лиц, не достигших 14 лет, осуществляется в сопровождении родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей;
  • лицам, нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19) и заявивших о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается два раза в день выгул домашних животных;
  • в неотложных состояниях лицо, находящееся на самоизоляции, обращается за экстренной медпомощью.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.

Украинские Национальные Новости

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