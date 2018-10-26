В правительстве сообщили, как вчетверо снизить коммунальные счета

"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мероприятий платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне - 8 грн за 1 кв. м., тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно выполнимый", - отметил министр в эфире одного из телеканалов.



При этом он уточнил, что экономии можно достичь за счет внедрения учета тепловой энергии, работающей программы "теплые кредиты", муниципальных программ, запуска Фонда энергоэффективности. Таким образом, по его мнению, украинцы смогут контролировать свое потребление тепловой энергии и, самое главное, существенно уменьшить коммунальные счета.



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"80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание относительно своего потребления. Работающая программа "теплых кредитов", муниципальные программы, запуск Фонда энергоэффективности, модернизация ОСМД. Все необходимые инструменты есть, необходимо в первую очередь именно желание людей двигаться в этом направлении", - резюмировал вице-премьер.



Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.



По мнению министра соцполитики Андрея Ревы, вследствие подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.