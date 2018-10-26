В уряді повідомили, як вчетверо знизити комунальні рахунки

"Ми можемо продемонструвати на конкретному будинку в Дніпровському районі міста Києва, який за рахунок проведених енергоефективних заходів платив за споживану теплову енергію у минулому опалювальному сезоні – 8 грн за 1 кв. м, тоді як сусідні будинки – 32 грн за 1 кв. м. Досягнута економія в 4 рази, і цей шлях абсолютно здійсненний", — зазначив міністр в ефірі одного з телеканалів.



При цьому він уточнив, що економії можна досягнути за рахунок впровадження обліку теплової енергії, працюючої програми "теплі кредити", муніципальних програм, запуску Фонду енергоефективності. Таким чином, на його думку, українці зможуть контролювати своє споживання теплової енергії і, найголовніше, суттєво зменшити комунальні рахунки.



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"80% будинків по країні вже мають будинкові лічильники. Десятки будинків отримали енергетичні сертифікати і вже мають розуміння щодо свого споживання. Працююча програма "теплих кредитів", муніципальні програми, запуск Фонду енергоефективності, модернізація ОСББ. Всі необхідні інструменти є, необхідно в першу чергу саме бажання людей рухатися в цьому напрямку", — резюмував віце-прем'єр.



Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.



На думку міністра соцполітики Андрія Реви, внаслідок подорожчання газу тарифи на гарячу воду і теплопостачання можуть зрости приблизно на 16%.