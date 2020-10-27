В правительстве планируют выделить дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В правительстве работают над проектом постановления о выделении дополнительных средств на приобретение экспресс-тестов на выявление антител к коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Экспресс-метод определения на антиген. Эти тесты появились в мире буквально месяц назад. Мы сейчас подсчитали, провели переговоры с компаниями-поставщиками, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем соответствующий нормативный акт, постановление Кабмина, о выделении дополнительных средств на это тестирование и на закупку таких тест-систем", - сказал Степанов.
По его словам, в Минздраве планируют довести количество таких тестирований до 1 млн в месяц.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине совершено 56 710 тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19.