За минулу добу в Україні зробили понад 56 тис. тестувань на COVID-19

"За попередню добу загалом було здійснено 56 710 тестувань, з них 33 361 методом ПЛР, а також 23 349 досліджень методом ІФА", - сказав Степанов.

За його словами, найбільша кількість підтверджених випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована у Харківській області – 556, у місті Києві – 525, у Львівській області – 478, в Одеській області – 461 та у Чернівецькій області – 389.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 27 жовтня зафіксовано вже 355 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6,6 тисяч.