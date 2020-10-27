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За минулу добу в Україні зробили понад 56 тис. тестувань на COVID-19

За минулу добу в Україні зробили понад 56 тис. тестувань на COVID-19

Київ • УНН

 • 12454 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За минулу добу в Україні здійснено 56 710 тестувань на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За попередню добу загалом було здійснено 56 710 тестувань, з них 33 361 методом ПЛР, а також 23 349 досліджень методом ІФА", - сказав Степанов.

За його словами, найбільша кількість підтверджених випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована у Харківській області – 556, у місті Києві – 525, у Львівській області – 478, в Одеській області – 461 та у Чернівецькій області – 389.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 27 жовтня зафіксовано вже 355 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6,6 тисяч.

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