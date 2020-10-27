За прошедшие сутки в Украине сделали более 56 тыс. тестирований на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки в Украине совершено 56710 тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 56 710 тестирований, из них 33361 методом ПЦР, а также 23 349 исследований методом ИФА", - сказал Степанов.
По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано в Харьковской области - 556, в городе Киеве - 525, во Львовской области - 478, в Одесской области - 461 и в Черновицкой области - 389.
Напомним, в Украине на 8:45 27 октября зафиксировано уже 355 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6,6 тысяч.