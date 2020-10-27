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В уряді планують виділити додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19

В уряді планують виділити додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В уряді працюють над проектом постанови щодо виділення додаткових коштів для закупівлі експрес-тестів на виявлення антитіл до коронавірусної хвороби COVID-19. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Експрес-метод визначення на антиген. Ці тести з’явилися у світі буквально місяць тому. Ми зараз обрахували, провели перемовини з компаніями-постачальниками, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну. Зараз погоджуємо відповідний нормативний акт, постанову Кабміну, щодо виділення додаткових коштів на це тестування і на закупівлю таких тест-систем", - сказав Степанов.

За його словами, у МОЗ планують довести кількість таких тестувань до 1 млн на місяць.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні здійснено 56 710 тестувань на коронавірусну хворобу COVID-19.

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