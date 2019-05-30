В правительстве подтвердили вывод одной ТЭЦ из госсобственности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании 22 мая принял распоряжение о передаче целостного имущественного комплекса ГП "Калушская теплоэлектроцентраль-нова" в собственность территориальной общины города Калуша. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.
"22 мая 2019 года Кабинетом министров Украины принято распоряжение № 359-р "О передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Калушская теплоэлектроцентраль-нова" в собственность территориальной общины г. Калуша", - указали в ведомстве.
Как указано, в решении Калушского горсовета установлено, что после принятия в коммунальную собственность Калушской ТЭЦ городской совет обязуется использовать его по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.
Ранее представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что после того, как Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о своей отставке, на прошлом "непрозрачном" заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, и экономическая целесообразность такой бесплатной передачи очень сомнительна.