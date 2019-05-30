В уряді підтвердили виведення однієї ТЕЦ із держвласності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні 22 травня ухвалив розпорядження про передачу цілісного майнового комплексу ДП "Калуська теплоелектроцентраль-нова" у власність територіальної громади міста Калуша. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міненерговугілля.
"22 травня 2019 року Кабінетом міністрів України прийнято розпорядження № 359-р "Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Калуська теплоелектроцентраль-нова" у власність територіальної громади м. Калуша", - вказали у відомстві.
Як вказано, у рішенні Калуської міськради встановлено, що після прийняття до комунальної власності Калуської ТЕЦ міська рада зобов’язується використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність.
Раніше представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що після того, як Прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про свою відставку, на минулому "непрозорому" засіданні уряду було ухвалено рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною.