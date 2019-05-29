Представник Президента: уряд Гройсмана наостанок вивів одну ТЕЦ із держвласності

"Якби ж то винесли тільки телевізори. Вже після того, як прем'єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальну державну допомогу цій ТЕЦ). Передається ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, там теперішній міністр Насалик раніше був мером міста", - повідомив Герус.

Зі слів представника Президента, Калуська ТЕЦ - це досить великий об’єкт електроенергетики і "фактично єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)".

"Економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною. І цілком імовірно, що наступним кроком буде передача цього об’єкту у приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема). Я думаю, після оголошеної заяви про відставку "виносити" державну власність, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не дуже хорошою практикою, зокрема з точки зору довіри суспільства до таких рішень", - зауважив Герус.

Раніше Герус заявляв, що новий склад уряду буде сформований після виборів.