В правительстве назвали трех претендентов на главный храм независимой УПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главным храмом автокефальной поместной Украинской православной церкви после получения Томоса может стать Малая (Теплая) София, Андреевская церковь или Владимирский собор. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире Радио НВ, передает УНН.
"В Киеве есть несколько знаковых мест, знаковых храмов, каждый из которых может претендовать на статус кафедры - или временно, или постоянно. София Киевская у нас достопримечательность - там и до сих пор практиковались, но только знаковые, литургические, торжественные, богослужения. Может быть и в этом случае. Рядом есть Теплая София (или Малая София - бывшая трапезная церковь Софийского монастыря в Киеве - ред.), так называемая. Можно там служить на постоянной основе, там уже есть приход Киевского патриархата. Андреевская церковь завершает реставрационные работы, и там можно править. Владимирский собор работает, не сбавляя темпов", - отметил вице-премьер.
По его словам, этот вопрос будет решать церковная община.
Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.
Со своей стороны в Киевской патриархии заявили, что дата Объединительного собора от6носительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс, к тому же с положительной динамикой.
Между тем в Киев приехал представитель Константинополя - митрополит Галльский Эммануил, который должен возглавить Объединительный собор.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве для создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.