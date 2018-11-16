В правительстве назвали трех претендентов на главный храм независимой УПЦ

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главным храмом автокефальной поместной Украинской православной церкви после получения Томоса может стать Малая (Теплая) София, Андреевская церковь или Владимирский собор. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире Радио НВ, передает УНН.

"В Киеве есть несколько знаковых мест, знаковых храмов, каждый из которых может претендовать на статус кафедры - или временно, или постоянно. София Киевская у нас достопримечательность - там и до сих пор практиковались, но только знаковые, литургические, торжественные, богослужения. Может быть и в этом случае. Рядом есть Теплая София (или Малая София - бывшая трапезная церковь Софийского монастыря в Киеве - ред.), так называемая. Можно там служить на постоянной основе, там уже есть приход Киевского патриархата. Андреевская церковь завершает реставрационные работы, и там можно править. Владимирский собор работает, не сбавляя темпов", - отметил вице-премьер.

По его словам, этот вопрос будет решать церковная община.

Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Со своей стороны в Киевской патриархии заявили, что дата Объединительного собора от6носительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс, к тому же с положительной динамикой.

Между тем в Киев приехал представитель Константинополя - митрополит Галльский Эммануил, который должен возглавить Объединительный собор.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве для создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

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