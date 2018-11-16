В уряді назвали трьох претендентів на головний храм незалежної УПЦ

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Головним храмом автокефальної помісної Української православної церкви після здобуття Томосу може стати Мала (Тепла) Софія, Андріївська церква або Володимирський собор. Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

"У Києві є декілька знакових місць, знакових храмів, кожен з яких може претендувати на статус катедри – чи тимчасово, чи постійно. Софія Київська у нас пам'ятка – там і до тепер практикувались, але тільки знакові, літургійні, урочисті, богослужіння. Може бути і в цьому випадку. Поруч є Тепла Софія (або Мала Софія – колишня трапезна церква Софійського монастиря в Києві – ред.), так звана. Можна там служити на постійній основі, бо там уже є парафія Київського патріархату. Андріївська церква завершує реставраційні роботи, і там також можна правити. Володимирський собор працює, не зменшуючи темпів", - зазначив віце-прем'єр.

За його словами, це питання буде вирішувати церковна община. 

Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об'єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.

Зі свого боку у Київській патріархії заявили, що дату Об'єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви та обрання її предстоятеля ще не визначили, коли вона з'явиться, її оголосять офіційно, а наразі триває підготовчий процес, до того ж з позитивною динамікою.

Тим часом до Києва приїхав представник Константинополя - митрополит Галльський Еммануїл, який має очолити Об’єднавчий собор.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

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