У Києві оголошено повітряну тривогу: населення просять прямувати до укриттів, працює ППО

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - йдеться в повідомленні.

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Повітряні Сили поінформували щодо ворожих загроз у повітряному просторі області. У свою чергу голова міста Віталій Кличко заявив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

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