В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Воздушные Силы сообщают о наличии вражеских угроз в воздушном пространстве области.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Воздушные Силы проинформировали о враждебных угрозах в воздушном пространстве области. В свою очередь глава города Виталий Кличко заявил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА.