В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты - говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы проинформировали о враждебных угрозах в воздушном пространстве области. В свою очередь глава города Виталий Кличко заявил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА.

В Сумах прогремел взрыв