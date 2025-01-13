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В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО

Киев  •  УНН

 • 4188 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Воздушные Силы сообщают о наличии вражеских угроз в воздушном пространстве области.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы проинформировали о враждебных угрозах в воздушном пространстве области. В свою очередь глава города Виталий Кличко заявил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА.

В Сумах прогремел взрыв13.01.25, 23:08 • 3875 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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