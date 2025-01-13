Прострочка на мільйони: 300 тонн продуктів перетворилися на сміття через бездіяльність АРМА

Поки в Україні триває війна, і кожен ресурс має значення, 300 тонн продуктів на заводі ТМ "Єрмоліно" у Дніпропетровській області просто зіпсувалися через бездіяльність Агентства з розшуку і менеджменту активів. Замість того, щоб оперативно знайти управителя чи передати продукцію тим, хто її потребує, агентство під керівництвом Олени Думи півтора року залишало проблему без вирішення, пише УНН.

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Завод з виробництва м’ясних заморожених напівфабрикатів "Єрмоліно" арештували ще у серпні 2022 року та передали в управління АРМА у січні 2023 року.

З моменту передачі майна в АРМА минуло вже два роки, але замість того, щоб знайти ефективного управителя чи вирішити проблему із продукцією, агентство залишило ситуацію напризволяще. Продукція накопичувалася на заводі і гнила, створюючи ризики для екології та здоров’я людей.

У липні 2024 року заступник голови АРМА Грігол Катамадзе під час інспекції на заводі побачив масштаби наслідків бездіяльності: 300 тонн зіпсованих продуктів, які стали результатом майже двох років управлінського хаосу.

Після того, як проблема стала очевидною, АРМА знадобилося ще понад чотири місяці, щоб ухвалити рішення про утилізацію зіпсованої продукції. Тільки у січні 2025 року агентство офіційно оголосило про свій намір позбутися 300 тонн прострочених продуктів. Однак це рішення — лише перший крок, а реальні терміни утилізації залишаються невідомими.

Ситуація з заводом ТМ "Єрмоліно" є яскравим прикладом того, як бездіяльність АРМА під керівництвом Олени Думи перетворила стратегічний об'єкт на джерело екологічної та економічної шкоди. За півтора року агентство не змогло ні знайти управителя, ні забезпечити належне зберігання продукції, ані прийняти оперативні рішення щодо проблем, які виникли.

Цей кейс демонструє загальну неефективність управління активами, які потрапляють під контроль АРМА. Нездатність ухвалювати швидкі та ефективні рішення не лише шкодить репутації агентства, але й створює реальні ризики для екології, бізнесу та суспільства.

Додамо

Це далеко не перший сигнал про управлінські проблеми в АРМА. З моменту призначення Олени Думи на посаду керівника агентства час від часу виникають дискусії щодо відсутності у неї достатнього досвіду. Їй навіть довелося виправдовуватись за це і вона аргументувала свою експертність тим, що закінчила школу з золотою медаллю та має "шалений досвід".

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, виникають сумніви щодо політичної незалежності керівництва АРМА. Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візитів нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко.