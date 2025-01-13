Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Пока в Украине идет война, и каждый ресурс имеет значение, 300 тонн продуктов на заводе ТМ «Ермолино» в Днепропетровской области просто испортились из-за бездействия Агентства по розыску и менеджменту активов. Вместо того, чтобы оперативно найти управляющего или передать продукцию тем, кто в ней нуждается, агентство под руководством Елены Думы полтора года оставляло проблему без решения, пишет УНН.

Детали

Завод по производству мясных замороженных полуфабрикатов «Ермолино» арестовали еще в августе 2022 года и передали в управление АРМА в январе 2023 года.

С момента передачи имущества в АРМА прошло уже два года, но вместо того, чтобы найти эффективного управляющего или решить проблему с продукцией, агентство оставило ситуацию на произвол судьбы. Продукция накапливалась на заводе и гнила, создавая риски для экологии и здоровья людей.

В июле 2024 года заместитель председателя АРМА Григол Катамадзе во время инспекции на заводе увидел масштабы последствий бездействия: 300 тонн испорченных продуктов, которые стали результатом почти двух лет управленческого хаоса.

После того, как проблема стала очевидной, АРМА понадобилось еще более четырех месяцев, чтобы принять решение об утилизации испорченной продукции. Только в январе 2025 года агентство официально объявило о своем намерении избавиться от 300 тонн просроченных продуктов. Однако это решение - лишь первый шаг, а реальные сроки утилизации остаются неизвестными.

Ситуация с заводом ТМ «Ермолино» является ярким примером того, как бездействие АРМА под руководством Елены Думы превратило стратегический объект в источник экологического и экономического ущерба. За полтора года агентство не смогло ни найти управляющего, ни обеспечить надлежащее хранение продукции, ни принять оперативные решения по возникшим проблемам.

Этот кейс демонстрирует общую неэффективность управления активами, которые попадают под контроль АРМА. Неспособность принимать быстрые и эффективные решения не только вредит репутации агентства, но и создает реальные риски для экологии, бизнеса и общества.

Добавим

Это далеко не первый сигнал об управленческих проблемах в АРМА. С момента назначения Елены Думы на должность руководителя агентства время от времени возникают дискуссии относительно отсутствия у нее достаточного опыта. Ей даже пришлось оправдываться за это и она аргументировала свою экспертность тем, что закончила школу с золотой медалью и имеет «огромный опыт».

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, возникают сомнения относительно политической независимости руководства АРМА. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визитов якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко.