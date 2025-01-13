Настає час таємниць та інтуїції: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 - 19 січня

Цього тижня на нас очікує повний місяць у знаку Рака. Крім того, відбулося ще кілька важливих астрологічних подій, які впливатимуть на нас не один місяць - про це спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"На нас очікують важливі астрологічні події, які можуть мати значний вплив на життя як окремих людей, так і всього людства. 12 січня місячні вузли, головні показники нашого шляху розвитку, змінили своє положення, переходячи на вісь Риби - Діва. Останні півтора року вони перебували на осі Овен - Терези, де акцент був на прямоту у стосунках, досягнення цілей і, зокрема, військове протистояння, зумовлене впливом Марса.

Тепер Раху (висхідний вузол) входить у знак Риб, вказуючи на потайний, інтуїтивний шлях розвитку людства на найближчі півтора року. Відкрита агресія поступиться місцем таємним політичним переговорам, закулісним союзам і активності спецслужб. Багато важливих подій цього періоду залишаться прихованими від очей громадськості, і тільки за рік ми дізнаємося їхній істинний масштаб", - розповіла астролог.

Знак Риб асоціюється з духовністю, милосердям і внутрішньою гармонією.

"Це час, коли важливо заглибитися у власний внутрішній світ, проявляти співчуття і турботу, роблячи світ кращим. На глобальному рівні це може стати періодом підйому релігійних і духовних рухів, чий вплив на людей виявиться сильнішим, ніж політичних лідерів",- вважає астролог.

З 11 січня Білий Місяць (Селена) увійшов у знак Рака, де пробуде 7 місяців. Це символ добра, світла і захисту. У Раку він посилить родові традиції та сімейні цінності. Сім'ї, створені в цей період, отримають особливу підтримку, а багато хто з нас відчує зміцнення сімейних зв'язків.

14 січня о 00:27 за київським часом відбудеться повний місяць у знаку Рака. Він посилить родові енергії, інтуїцію, турботу і підтримку близьких. Однак повний місяць буде пов'язаний із ретроградним Марсом, що додасть напруги. Агресія і конфлікти можуть стати більш імовірними, тому важливо контролювати свої емоції, особливо в сімейних стосунках. Цей час також дає можливість виправити помилки минулого і рухатися вперед із новими силами - розповіла Ксенія Базиленко.

До кінця тижня Венера з'єднається із Сатурном, що сприятливо позначиться на фінансових і побутових справах. Цей аспект сприяє наведенню порядку, стабільності та врівноваженості. Для творчих людей цей час може стати особливо продуктивним.

Овен

Цей тиждень принесе можливості для кар'єрного зростання і досягнення цілей, але початок тижня може бути емоційно напруженим. Повний місяць вимагає обережності в спілкуванні з оточенням. Намагайтеся уникати конфліктів, особливо в робочій сфері. Кінець тижня сприятливий для планування і стратегічних рішень.

Телець

Для вас цей тиждень буде насиченим подіями. Важливо не ухвалювати необдуманих рішень, оскільки буде багато ризикованих ситуацій. Будьте обережні на дорогах, щоб уникнути великих помилок і уникайте сумнівів. Особливо важливими подіями стануть питання із закордоном, далекими поїздками і зарубіжними партнерами.

Близнюки

Тиждень принесе багато змін, як у професійному, так і в особистому житті. Можливі пропозиції, пов'язані з кар'єрою. Однак у юридичних і фінансових питаннях будьте особливо обережні. Вихідні - чудовий час для відпочинку та відновлення.

Рак

Емоційний тиждень, сповнений інтуїтивних відкриттів. Повний місяць у вашому знаку посилить потребу піклуватися про близьких, а також розв'язати домашні питання, що накопичилися. Однак напружені аспекти Місяця з Марсом можуть спровокувати конфлікти. Намагайтеся зберігати спокій і приділіть час сімейним справам.

Лев

Тиждень буде насиченим професійними подіями. Можливі конфліктні ситуації на роботі або бажання переглянути свою кар'єру. Постарайтеся знайти баланс між робочими обов'язками та особистим життям. Наприкінці тижня приділіть час відпочинку і наведенню ладу в справах.

Діва

Ви можете відчути внутрішнє напруження, особливо в першій половині тижня. Сфокусуйтеся на вирішенні особистих питань і уникайте зайвої критики на адресу близьких і дітей. На вихідних займіться відновленням внутрішньої рівноваги і приділіть час своєму хобі.

Терези

Домашні та сімейні питання вийдуть на перший план. Можливі зміни в житлових умовах або необхідність надати допомогу рідним. Важливо зберігати баланс між роботою та особистими обов'язками. Кінець тижня підходить для розв'язання питань, пов'язаних із домом.

Скорпіон

Для Скорпіонів тиждень буде пов'язаний з новими можливостями і планами. Однак повний місяць може посилити емоційні перепади. Постарайтеся не вступати в конфлікти, особливо з близькими. Вихідні - сприятливий час для спілкування з сім'єю і роботи над особистими проєктами.

Стрілець

Фінансові питання стануть ключовими. Можливі нові перспективи, але будьте обережні з ризиками, особливо на початку тижня. Плануйте бюджет і уникайте необдуманих рішень. У вихідні дні займіться своїм розвитком або творчістю.

Козеріг

Це час, щоб переглянути стосунки з близькими. Можливості для примирення або поглиблення зв'язку будуть особливо сильними. Уникайте напружених ситуацій і проявляйте більше терпіння. Кінець тижня краще провести в колі рідних.

Водолій

Тиждень вимагатиме уваги до дрібниць. Можливі важливі зміни в роботі або необхідність переглянути свої цілі. Повний місяць посилить інтуїцію, але постарайтеся уникати конфліктів. У вихідні дні займіться творчістю або медитацією.

Риби

Це час для глибокого самоаналізу та духовного зростання. Приділіть більше уваги своєму внутрішньому стану і турботі про близьких. Кінець тижня принесе важливі усвідомлення та ідеї для майбутнього. Уникайте великої внутрішньої напруги.