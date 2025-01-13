Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лунные узлы переходят на ось Рыбы-Дева, что принесет тайные политические переговоры и усиление роли спецслужб. Полнолуние в Раке 14 января усилит семейные связи и интуицию.

На этой неделе нас ожидает полнолуние в знаке Рака. Кроме того, произошло ещё несколько важных астрологических событий, которые будут оказывать на нас влияние не один месяц – об этом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Нас ожидают важные астрологические события, которые могут оказать значительное влияние на жизнь как отдельных людей, так и всего человечества. 12 января лунные узлы, главные показатели нашего пути развития, сменили своё положение, переходя на ось Рыбы — Дева. Последние полтора года они находились на оси Овен — Весы, где акцент был на прямоту в отношениях, достижение целей и, в частности, военное противостояние, обусловленное влиянием Марса. 

Теперь Раху (восходящий узел) входит в знак Рыб, указывая на скрытный, интуитивный путь развития человечества на ближайшие полтора года. Открытая агрессия уступит место тайным политическим переговорам, закулисным союзам и активности спецслужб. Многие важные события этого периода останутся скрытыми от глаз общественности, и только спустя год мы узнаем их истинный масштаб", - рассказала астролог.

Знак Рыб ассоциируется с духовностью, милосердием и внутренней гармонией.

"Это время, когда важно углубиться в собственный внутренний мир, проявлять сострадание и заботу, делая мир лучше. На глобальном уровне это может стать периодом подъёма религиозных и духовных движений, чье влияние на людей окажется сильнее политических лидеров",- считает астролог.

С 11 января Белая Луна (Селена) вошла в знак Рака, где пробудет 7 месяцев. Это символ добра, света и защиты. В Раке она усилит родовые традиции и семейные ценности. Семьи, созданные в этот период, получат особую поддержку, а многие из нас ощутят укрепление семейных связей. 

14 января в 00:27 по киевскому времени произойдёт полнолуние в знаке Рака. Оно усилит родовые энергии, интуицию, заботу и поддержку близких. Однако полнолуние будет связано с ретроградным Марсом, что добавит напряжения. Агрессия и конфликты могут стать более вероятными, поэтому важно контролировать свои эмоции, особенно в семейных отношениях. Это время также даёт возможность исправить ошибки прошлого и двигаться вперёд с новыми силами

- рассказала Ксения Базиленко.

К концу недели Венера соединится с Сатурном, что благоприятно скажется на финансовых и бытовых делах. Этот аспект способствует наведению порядка, стабильности и уравновешенности. Для творческих людей это время может стать особенно продуктивным. 

Овен

Эта неделя принесёт возможности для карьерного роста и достижения целей, но начало недели может быть эмоционально напряжённым. Полнолуние требует осторожности в общении с окружающими. Старайтесь избегать конфликтов, особенно в рабочей сфере. Конец недели благоприятен для планирования и стратегических решений. 

Телец

Для вас эта неделя будет насыщена событиями. Важно не принимать необдуманных решений, так как будет много рискованных ситуаций. Будьте осторожны на дорогах, чтобы избежать больших ошибок и избегайте сомнений. Особо важными событиями станут вопросы с заграницей, дальними поездками и зарубежными партнерами.

Близнецы 

Неделя принесёт много изменений, как в профессиональной, так и в личной жизни. Возможны предложения, связанные с карьерой. Однако в юридических и финансовых вопросах будьте особенно осторожны. Выходные — отличное время для отдыха и восстановления. 

Рак

Эмоциональная неделя, полная интуитивных открытий. Полнолуние в вашем знаке усилит потребность заботиться о близких, а также разрешить накопившиеся домашние вопросы. Однако напряжённые аспекты Луны с Марсом могут спровоцировать конфликты. Старайтесь сохранять спокойствие и уделите время семейным делам. 

Лев 

Неделя будет насыщенной профессиональными событиями. Возможны конфликтные ситуации на работе или желание пересмотреть свою карьеру. Постарайтесь найти баланс между рабочими обязанностями и личной жизнью. В конце недели уделите время отдыху и наведению порядка в делах. 

Дева 

Вы можете почувствовать внутреннее напряжение, особенно в первой половине недели. Сфокусируйтесь на решении личных вопросов и избегайте излишней критики в адрес близких и детей. На выходных займитесь восстановлением внутреннего равновесия и уделите время своему хобби. 

Весы

Домашние и семейные вопросы выйдут на первый план. Возможны изменения в жилищных условиях или необходимость оказать помощь родным. Важно сохранять баланс между работой и личными обязанностями. Конец недели подходит для решения вопросов, связанных с домом. 

Скорпион 

Для Скорпионов неделя будет связана с новыми возможностями и планами. Однако полнолуние может усилить эмоциональные перепады. Постарайтесь не вступать в конфликты, особенно с близкими. Выходные — благоприятное время для общения с семьёй и работы над личными проектами. 

Стрелец

Финансовые вопросы станут ключевыми. Возможны новые перспективы, но будьте осторожны с рисками, особенно в начале недели. Планируйте бюджет и избегайте необдуманных решений. В выходные дни займитесь своим развитием или творчеством. 

Козерог 

Это время, чтобы пересмотреть отношения с близкими. Возможности для примирения или углубления связи будут особенно сильны. Избегайте напряжённых ситуаций и проявляйте больше терпения. Конец недели лучше провести в кругу родных. 

Водолей 

Неделя потребует внимания к мелочам. Возможны важные изменения в работе или необходимость пересмотреть свои цели. Полнолуние усилит интуицию, но постарайтесь избегать конфликтов. В выходные дни займитесь творчеством или медитацией. 

Рыбы

 Это время для глубокого самоанализа и духовного роста. Уделите больше внимания своему внутреннему состоянию и заботе о близких. Конец недели принесёт важные осознания и идеи для будущего.  Избегайте большого внутреннего напряжения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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