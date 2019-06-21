В правительстве назвали сумму выделенного на дороги на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине с Дорожного фонда планируется выделить 75 млрд грн и 100% акциза с горючего. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
"Дорожный фонд 2020 года - 75 млрд грн и 100% акциза с горючего. Плюс, дополнительное финансирование 50 млрд грн на восстановление дорог районного значения... Мы можем сделать дороги качественно по всей Украине только при одном условии: есть деньги - есть дороги", - отметил Омелян.
Напомним, в 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн.