В уряді назвали суму виділеного на дороги на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У 2020 році на будівництво і ремонт доріг в Україні з Дорожнього фонду планують виділити 75 млрд грн і 100% акцизу з пального. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
"Дорожній фонд 2020 року – 75 млрд грн і 100% акцизу з пального. Плюс, додаткове фінансування 50 млрд грн на відбудову доріг районного значення... Ми можемо зробити дороги якісно по всій Україні лише за однієї умови: є гроші – є дороги", - зазначив Омелян.
Нагадаємо, у 2019 році загальна сума Дорожнього фонду становить понад 50 млрд грн.