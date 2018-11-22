В правительстве назвали сроки отказа от импортного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина сможет обеспечить себя собственным газом до 2025 года. Об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А можно выгодно вложить свои инвестиции в Украине и получать энергетические ресурсы с еще одного источника", - сказал он.
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Как сообщал УНН, Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.
Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявляло, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.
В правительстве пообещали больше не повышать цены на газ до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.
Повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16% .