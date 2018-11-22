В уряді назвали строки відмови від імпортного газу

ukru
Ексклюзив
07:02 • 62617 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 202919 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 500945 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 485960 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 470003 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 464143 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333194 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268701 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 536020 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 179033 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
9.1 м/с
63 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 108477 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 102400 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 105962 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 100582 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 88531 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 62617 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 453854 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 536020 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 459444 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 408231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 9991 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 176168 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 172770 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 172949 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167084 перегляди
Актуальне
В уряді назвали строки відмови від імпортного газу

В уряді назвали строки відмови від імпортного газу

Київ • УНН

 • 17009 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна зможе забезпечити себе власним газом до 2025 року. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.  

"Ми ж хочемо стати газовою державою, яка задовольняє власні потреби і експортує. Ми можемо зробити це до 2025 року. А ви можете вигідно вкласти свої інвестиції в Україну і отримувати енергетичні ресурси з іще одного джерела", - сказав він. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін планує отримати 9 млрд грн від збільшення вартості газу для населення

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

В уряді пообіцяли більше не підвищувати ціни на газ до виборів, а саме — до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде “роком виборів”. На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь — парламентські.

Підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,069.91