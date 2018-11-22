В уряді назвали строки відмови від імпортного газу

"Ми ж хочемо стати газовою державою, яка задовольняє власні потреби і експортує. Ми можемо зробити це до 2025 року. А ви можете вигідно вкласти свої інвестиції в Україну і отримувати енергетичні ресурси з іще одного джерела", - сказав він.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін планує отримати 9 млрд грн від збільшення вартості газу для населення

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

В уряді пообіцяли більше не підвищувати ціни на газ до виборів, а саме — до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде “роком виборів”. На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь — парламентські.

Підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.