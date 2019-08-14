В правительстве хотят снизить цену электричества для промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет министров Украины планирует внести изменения в постановление о специальных обязательства на рынке электроэнергии для снижения цен электричества для промышленных потребителей. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на заседании Кабинета министров Украины вносим отдельные изменения в ПСЗ, которые дадут возможность крупным потребителям электроэнергии, в частности металлургам, ферросплавов... существенно уменьшить ту цену, которую они имеют сегодня", - сказал Насалик.
Напомним, после введения рынка электроэнергии все производители подняли цены для промышленности.