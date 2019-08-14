В правительстве хотят снизить цену электричества для промышленности

"Сегодня на заседании Кабинета министров Украины вносим отдельные изменения в ПСЗ, которые дадут возможность крупным потребителям электроэнергии, в частности металлургам, ферросплавов... существенно уменьшить ту цену, которую они имеют сегодня", - сказал Насалик.

Напомним, после введения рынка электроэнергии все производители подняли цены для промышленности.