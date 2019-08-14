В уряді хочуть знизити ціну електрики для промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет міністрів України планує внести зміни до постанови про спеціальні зобов’язання на ринку електроенергії для зниження цін електрики для промислових споживачів. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України вносимо окремі зміни до ПСЗ, які дадуть можливість великим споживачам електроенергії, зокрема металургам, феросплавів… суттєво зменшити ту ціну, яку вони мають сьогодні", - сказав Насалик.
Нагадаємо, після введення ринку електроенергії всі виробники підняли ціни для промисловості.