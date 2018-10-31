В правительстве дали прогноз роста ВВП Украины в 2018 году

"ВВП продолжает расти десятый квартал подряд. По итогам 2018 года рост составит более 3%", - отметил он.

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По его словам, в частности, в январе-августе 2018 года украинские предприниматели экспортировали товаров почти на 31 млрд долл.

Добавим, рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что рост ВВП Украины в 2018 году ускорится до 3,3%. В то же время, согласно обновленному прогнозу МВФ, экономика Украины в 2018 году будет расти на уровне 3,5%.

Как сообщал УНН, по данным правительства, за 9 месяцев текущего года в Государственный бюджет поступило почти 675 миллиардов гривен, а валовой внутренний продукт за этот период вырос на 3,8%.