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В уряді дали прогноз зростання ВВП України у 2018 році

В уряді дали прогноз зростання ВВП України у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2018 року становитиме понад 3%. Про це сьогодні заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"ВВП продовжує зростати десятий квартал поспіль. За підсумками 2018 року ріст складе понад 3%", - зазначив він.

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За його словами, зокрема, протягом січня-серпня 2018 року українські підприємці експортували товарів майже на 31 млрд дол.

Додамо, рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що зростання ВВП України у 2018 році прискориться до 3,3%. Водночас, згідно з оновленим прогнозом МВФ, економіка України у 2018 році зростатиме на рівні 3,5%.

Як повідомляв УНН, за даними уряду, за 9 місяців поточного року до Державного бюджету надійшло майже 675 мільярдів гривень, а валовий внутрішній продукт за цей період зріс на 3,8%.

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