В уряді дали прогноз зростання ВВП України у 2018 році

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2018 року становитиме понад 3%. Про це сьогодні заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.