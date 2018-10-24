За 9 місяців до держбюджету надійшло 674,8 млрд грн, ВВП зріс на 3,8%

"Мова йде про плюс 225,8 млрд грн ми додаємо до місцевих бюджетів на виконання функцій держави, а це на 27 млрд грн більше, ніж минулого року", - зазначив прем’єр.



При цьому він додав, що за 9 місяців року в держбюджет надійшло 674,8 млрд грн, обсяги місцевих бюджетів без урахування надходжень з центрального бюджету склали 188,3 млрд грн.



"Ми маємо в другому кварталі 3,8% зростання ВВП при плані 3%. Це означає, що номіналом за два роки 17-18 ми виробимо продукції і послуг на 1 трлн грн більше, ніж за попередній період", - додав він.



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За його словами, за цей період на 5,7% зросло будівництво, а український експорт зріс на 12,4%. Крім того, зменшується безробіття в країні.



Нагадаємо, згідно з даними Мінфіну, за три квартали 2018 року доходи державного бюджету України зросли до аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд грн (на 15,2%) і склали 674,7 млрд грн.