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За 9 місяців до держбюджету надійшло 674,8 млрд грн, ВВП зріс на 3,8%

За 9 місяців до держбюджету надійшло 674,8 млрд грн, ВВП зріс на 3,8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року до державного бюджету надійшло майже 675 мільярдів гривень, а валовий внутрішній продукт за цей період зріс на 3,8%. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передав кореспондент УНН.

"Мова йде про плюс 225,8 млрд грн ми додаємо до місцевих бюджетів на виконання функцій держави, а це на 27 млрд грн більше, ніж минулого року", - зазначив прем’єр.

При цьому він додав, що за 9 місяців року в держбюджет надійшло 674,8 млрд грн, обсяги місцевих бюджетів без урахування надходжень з центрального бюджету склали 188,3 млрд грн.

"Ми маємо в другому кварталі 3,8% зростання ВВП при плані 3%. Це означає, що номіналом за два роки 17-18 ми виробимо продукції і послуг на 1 трлн грн більше, ніж за попередній період", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін отримав зведені бюджетні пропозиції до проекту Бюджету-2019

За його словами, за цей період на 5,7% зросло будівництво, а український експорт зріс на 12,4%. Крім того, зменшується безробіття в країні.

Нагадаємо, згідно з даними Мінфіну, за три квартали 2018 року доходи державного бюджету України зросли до аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд грн (на 15,2%) і склали 674,7 млрд грн.

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