За 9 месяцев в госбюджет поступило 674,8 млрд грн, ВВП вырос на 3,8%

"Речь идет о плюс 225,8 млрд грн мы добавляем в местные бюджеты на выполнение функций государства, а это на 27 млрд грн больше, чем в прошлом году", - отметил премьер.



При этом он добавил, что за 9 месяцев года в госбюджет поступило 674,8 млрд грн, объемы местных бюджетов без учета поступлений из центрального бюджета составили 188,3 млрд грн.



"Мы во втором квартале имеем 3,8% роста ВВП при плане 3%. Это означает, что номиналом за два года 17-18 мы выработаем продукции и услуг на 1 трлн грн больше, чем за предыдущий период", - добавил он.



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По его словам, за этот период на 5,7% возросло строительство, а украинский экспорт вырос на 12,4%. Кроме того, уменьшается безработица в стране.



Напомним, по данным Минфина, за три квартала 2018 года доходы государственного бюджета Украины выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.