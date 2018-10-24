За 9 месяцев в госбюджет поступило 674,8 млрд грн, ВВП вырос на 3,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года в государственный бюджет поступило почти 675 млрд гривен, а валовой внутренний продукт за этот период вырос на 3,8%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Речь идет о плюс 225,8 млрд грн мы добавляем в местные бюджеты на выполнение функций государства, а это на 27 млрд грн больше, чем в прошлом году", - отметил премьер.
При этом он добавил, что за 9 месяцев года в госбюджет поступило 674,8 млрд грн, объемы местных бюджетов без учета поступлений из центрального бюджета составили 188,3 млрд грн.
"Мы во втором квартале имеем 3,8% роста ВВП при плане 3%. Это означает, что номиналом за два года 17-18 мы выработаем продукции и услуг на 1 трлн грн больше, чем за предыдущий период", - добавил он.
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По его словам, за этот период на 5,7% возросло строительство, а украинский экспорт вырос на 12,4%. Кроме того, уменьшается безработица в стране.
Напомним, по данным Минфина, за три квартала 2018 года доходы государственного бюджета Украины выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.