В правительстве акцию "Бессмертный полк" назвали пропагандой Кремля

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7 марта, 19:45 • 98949 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104269 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107074 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108395 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133752 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113750 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139213 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144852 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130269 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130323 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В правительстве акцию "Бессмертный полк" назвали пропагандой Кремля

В правительстве акцию "Бессмертный полк" назвали пропагандой Кремля

Киев  •  УНН

 • 16628 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, в том числе и антиукраинской. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter, передает УНН.

"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) уже давно заявил, что они и без Украины бы победили", - написал Кириленко.

Напомним, в четверг, 9 мая, несколько сотен участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" прошли по улице Ивана Мазепы и зашли в парк Вечной Славы в Киеве, где провели митинг возле Вечного огня.

Отметим, что шествие под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" является украинским аналогом российской акции "Безсмертный полк".

Как сообщал УНН, власть белорусского Витебска запретила проводить шествие "Бессмертный полк" 9 мая.

Ранее Власти каахстанського города Актобе решила отказаться от проведения акции "Бессмертный полк", которая должна была состояться 9 мая в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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