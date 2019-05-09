У столиці заплановано чотири ходи до Дня перемоги над нацизмом

З його слів, станом на вчора до КМДА надійшло 5 повідомлень про проведення заходів з нагоди відзначення річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Так, на День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.

Наймасовішу ходу, за даними КМДА, наразі планує ГО "Інститут правової політики" Олени Бережної, матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної, під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуто", що є українським аналогом російської акції "Бессмертный полк". Заявлена кількість учасників у ній – 180 тисяч осіб. Буде задіяна звукопідсилююча апаратура і оркестр.

Акція розпочнеться 9 травня о 8:30 біля станції метро "Арсенальна", а далі вулицею Московською, рушить до парку Вічної Слави, і триватиме до 16:00.

Також о 9:00 біля метро "Арсенальна" призначений збір учасників акції Ради Київської міської організації ветеранів України Миколи Мартинова, яка має схожу назву "Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність". Згідно із заявкою, 5000 учасників рушать до парку Вічної Слави для покладання квітів. Акція триватиме до 12:00.

Крім того, КМО Партії "Відродження" планує провести ходу і покладання квітів з вул. Лаврської і у парку Вічної Слави з 11:00 по 15:00. У акції заявлені 300 учасників.

У той же час на вулицях Лаврській і Мазепи, між Києво-Печерською Лаврою та парком Вічної Слави та станцією метро "Арсенальна" з 9:00 по 13:00 проведе свою акцію ГО "Демократична Сокира" Антона Швеця під назвою "Безсмертний Грут" (щодо псевдо-патріотичних проросійських акцій на території України). Організація повідомила про участь 300 осіб у заході.

Також до Дня перемоги над нацизмом у столиці відбудеться молебень за мир.

Всього на 9 травня заплановано по Україні понад 1200 заходів, очікується участь понад 600 тис. людей.