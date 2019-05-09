У столиці заплановано чотири ходи до Дня перемоги над нацизмом

ukru
22 березня, 17:51 • 62863 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 110045 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 97739 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 98318 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 76954 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100310 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150367 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167556 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154518 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 243529 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.7 м/с
61 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 32186 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 40174 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 38595 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

23:31 • 23146 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 25944 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 160409 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 243529 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 207385 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192374 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 52395 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 49235 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 65409 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 44020 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 77652 перегляди
Актуальне
У столиці заплановано чотири ходи до Дня перемоги над нацизмом

У столиці заплановано чотири ходи до Дня перемоги над нацизмом

Київ • УНН

 • 12076 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. На 9 травня у Києві заявлено п’ять заходів з нагоди відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, очікується понад 10 тис. учасників. Про це напередодні повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає УНН.

З його слів, станом на вчора до КМДА надійшло 5 повідомлень про проведення заходів з нагоди відзначення річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Так, на День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.

Наймасовішу ходу, за даними КМДА, наразі планує ГО "Інститут правової політики" Олени Бережної, матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної, під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуто", що є українським аналогом російської акції "Бессмертный полк". Заявлена кількість учасників у ній – 180 тисяч осіб. Буде задіяна звукопідсилююча апаратура і оркестр.

Акція розпочнеться 9 травня о 8:30 біля станції метро "Арсенальна", а далі вулицею Московською, рушить до парку Вічної Слави, і триватиме до 16:00.

Також о 9:00 біля метро "Арсенальна" призначений збір учасників акції Ради Київської міської організації ветеранів України Миколи Мартинова, яка має схожу назву "Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність". Згідно із заявкою, 5000 учасників рушать до парку Вічної Слави для покладання квітів. Акція триватиме до 12:00.

Крім того, КМО Партії "Відродження" планує провести ходу і покладання квітів з вул. Лаврської і у парку Вічної Слави з 11:00 по 15:00. У акції заявлені 300 учасників.

У той же час на вулицях Лаврській і Мазепи, між Києво-Печерською Лаврою та парком Вічної Слави та станцією метро "Арсенальна" з 9:00 по 13:00 проведе свою акцію ГО "Демократична Сокира" Антона Швеця під назвою "Безсмертний Грут" (щодо псевдо-патріотичних проросійських акцій на території України). Організація повідомила про участь 300 осіб у заході.

Також до Дня перемоги над нацизмом у столиці відбудеться молебень за мир.

Всього на 9 травня заплановано по Україні понад 1200 заходів, очікується участь понад 600 тис. людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16