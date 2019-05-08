Київ відзначить День пам'яті та примирення і річницю перемоги над нацизмом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. День пам’яті та примирення і 74-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначать у Києві 8 та 9 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
У КМДА затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.
У середу, 8 травня відбудеться акція "Перша хвилина миру", участь у якій о 22:45 візьме Президент України Петро Порошенко.
8 травня - 9 травня в усіх районах столиці передбачені тематичні концертні програми.
9 травня традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата. Президент України Петро Порошенко візьме у ній участь о 9:00.
9 травня, 11:00 – 17:00, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у рамках концертно-тематичної програми "Пам’ятаємо – Перемагаємо!" відбудуться поминальний реквієм "Пам’ять", молебень за мир в Україні.
9 травня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму "Рокам ніколи пам’яті не стерти" за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.
Нагадаємо, на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.
Як повідомляв УНН, Україна відзначає День пам'яті та примирення 8 травня.