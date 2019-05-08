Киев отметит День памяти и примирения и годовщину победы над нацизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. День памяти и примирения и 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне отметят в Киеве 8 и 9 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В КГГА утвержден соответствующий план торжественных и культурно-просветительских событий, а также предусмотрено предоставление одноразовой адресной материальной помощи киевским ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.
В среду, 8 мая состоится акция "Первая минута мира", участие в которой в 22:45 примет Президент Украины Петр Порошенко.
8 мая - 9 мая во всех районах столицы предусмотрены тематические концертные программы.
9 мая традиционно в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Президент Украины Петр Порошенко примет в ней участие в 9:00.
9 мая, 11:00 - 17:00, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы "Помним - Побеждаем!" состоятся поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине.
9 мая, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлена художественная программа "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.
Напомним, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявлены сразу четыре массовых шествия.
Как сообщал УНН, Украина отмечает День памяти и примирения 8 мая.